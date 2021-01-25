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AK Partili Dağ: “Rabbim bu partiye 60’ıncı 600’üncü gençlik kolları kongresi yapmasını nasip etsin” AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan güven tazeledi

İHA

AK Partili Dağ: “Rabbim bu partiye 60’ıncı 600’üncü gençlik kolları kongresi yapmasını nasip etsin” AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan güven tazeledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 18 yılda birçok badire ve sıkıntı ile mücadele ettiklerini ifade ederek, “İnşallah bundan sonra tapılacak kongrelerimizin de böyle heyecanlı geçmesini diliyorum. Rabbim bu partiye 60’ıncı 600’üncü gençlik kolları kongresi yapmasını nasip etsin diyorum” dedi.
AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda tek aday olan mevcut Başkan Ethem Karahan güven tazeledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurul, divan başkanı ve divan üyelerinin belirlenmesi ile sürdü. Divan başkanı seçilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Coşkun Keklik, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, AK Parti'ye yeni katılan gençlere siyasi hayatlarında başarılar diledi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.
AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan yaptığı konuşmada, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. 2023 hedeflerine ulaşmak için çalıştıklarını ifade eden Karahan, “Biz bir zamanlar cihanı titreten Osmanlı'nın torunlarıyız. Grozni'yiz, Keşmir'iz, Kandahar'ız, Saraybosna'yız, Bağdat'ız, Buhara'yız, Taşkent'iz, Doğu Timör'üz, Türkistan'ız, Ahıska'yız, Halepçe'yiz, Kırım'ız, Hocalı'yız ve biz Anadolu'yuz. Yıllarca bu topraklar bayrak diye ağladı, vatan diye ağladı. Anadolu’m Allah diye ağladı, ezan diye ağladı, Kur'an diye ağladı. Bir hilal uğruna ne Halliler can verdi, ne Ömerler, ne Abdullah Tayyipler inledi. Ne güneşler battı kara toprağın bağrında, gün geceydi, mevsim kıştı, bahar hazandı. Bu aziz milletin kaderiyle oynayan darbecilere, faiz lobilerine, statükoculara, alçak yapılara, Vahdettin’e hain diyenlere, Adnan Menderes'i indirenlere, Turgut Özal'ı zehirleyenlere ve Mücahitleri boncuk boncuk terletenlere karşı duran bir lider çıktı. Haksızlığa susmayan, mazluma sahip çıkan, küfre tokat atan, İslam sancağını kıta kıta dalgalandıran, dünyayı beşten büyük kılan bir adam Recep Tayyip Erdoğan” dedi.

"18 yılda birçok sıkıntı ile mücadele ettik"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, 18 yılda birçok badire ve sıkıntı ile mücadele ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:
“Bu mücadeleler bazen darbe teşebbüsüyle karşımıza çıktı, bazen emuhtıra ile karşımıza çıktı, bazen Gezi olaylarıyla karşımıza çıktı, bazen 15 Temmuz darbe girişimiyle karşımıza çıktı, bazen de yolsuzluk kılıfına büründürülmüş bir şekilde darbe girişimiyle karışımıza çıktı. Eğer bu teşkilat bu yaşadığımız meseleler karşısında acaba sözünü söylemiş olsaydı işte o zaman bizim bu mücadelemiz o zaman yaptığımız kadar kolay olmazdı. Uğraş vermiş, kalbini, aklını, beynini bu yola vermiş on binlerce genç kardeşimizle, hanımefendiyle, beyefendiyle bir helalleşme yapmamız gerekiyor. Çünkü nerede ne zaman bir sorunla, bir problemle karşılaşmış olsak bu genç kardeşlerimiz, kadın kollarımız hiçbir zaman acaba diye bir soruyla bizi muhatap etmedi. İnşallah bundan sonra tapılacak kongrelerimizin de böyle heyecanlı geçmesini diliyorum. Rabbim bu partiye 60’ıncı 600’üncü gençlik kolları kongresi yapmasını nasip etsin diyorum.”
Açıklamaların ardından tek liste halinde girilen seçimde mevcut Başkan Ethem Karahan güven tazeledi.

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