Afyonkarahisar’ın 2020 yılı evlenme ve boşanma oranları açıklandı Kentte 4 bin 350 kişi evliliğe adım atarken, 963 kişi ise boşandı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı evlenme ve boşanma oranlarını açıkladı. Buna göre Afyonkarahisar’da 2020’de 4 bin 350 kişi evliliğe adım atarken, 963 kişi ise evliliğini sonlandırdı.

TÜİK evlenme boşanma oranlarını açıkladı. Verilere göre Türkiye’de evlenen çift sayısı 2020 yılında 487 bin 270 oldu. Afyonkarahisar’da ise bu oran 4 bin 350 kişi olarak tespit edildi. Ayıraca açıklamada evlenme yaşlarına da yer verildi. Buna göre kentte evlilik yaşı ortalaması erkeklerde 26 olurken kadınlar ise 23 oldu. 2020 yılında Afyonkarahisar’da 963 kişi evliliğini sonlandırırken bu oran geçen yıl bin 211 olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.