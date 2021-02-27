Aslankaya Açık Hava Tapınağı yüzyıllardır ihtişamını koruyor Defineciler tarafından tahrip edilen anıtta her şeye rağmen ayakta kalmayı başardı

Frig vadisinde M.Ö. VII. yüzyılda kayaya oyularak üçgen çatılı olarak yapılan Aslankaya Açık Hava Tapınağı önceki yıllarda defineciler tarafından tahrip edilmesine rağmen hala ilk günkü gibi sapa sağlam bir şekilde ayakta kalmayı başardı. Tapınaktaki ‘Kibele’ heykeli ve aslanın topuz şeklinde kuyruğu içinde altın var gerekçesi ile kırılarak yok edildi.

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