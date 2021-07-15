Tırın akaryakıt deposu yerinden koptu, kilolarca yakıt tarlaya döküldü

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan tır tarım arazisine girerek durabildi. Olayda tırın yerinden kopan yakıt deposundaki yarım tondan fazla motorin ise yonca tarlarına döküldü.

Olay, BolvadinEmirdağ karayolu üzeri Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çay ilçesi istikametine doğru giden M.S., yönetimindeki 73 KC 884 plakalı tır kavşağa geldiği esnada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarım arazisine girdi. Bu sırada tırın içerisinde yaklaşık yarım tondan fazla motorinin bulunduğu yakıt deposu ise araçtan koparak tarlaya devrildi. Kazada şoka giren ve uzun süre sakinleşemeyen sürücü M.S., olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile kontrol amaçlı Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ise çevreye yayılan akaryakıt herhangi bir olumsuzluğa sebep vermemesi için bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.