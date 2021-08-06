Kaymakamdan Aile Sağlığı Merkezine denetim

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Afyonkarahisar’ın Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçede faaliyet gösteren 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Pandemi süreci ve aşı çalışmalarında yoğun mesai harcayan Afyonkrahisar’ın Sandıklı İlçesi 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezini Kaymakam Eflatun Can Tortop ziyaret etti. Kaymakam Tortop, Hisar Mahallesinde bulunan 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde habersiz denetim yaparak incelemelerde bulundu. Tortop, aile hekimliği hakkında aile hekimlerinden ve ilçe sağlık müdüründen bilgi aldı.

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