Kadınlar ‘İncila’ ile Türkiye'nin ve dünyanın ağzını tatlandıracak Kadınlar kooperatifte kurulan atölyede günde 400 kilogram doğal çikolata üretiyor Vali Gökmen Çiçek: “Kadınlar Türkiye’nin her yerine Evciler çikolatası gönderiyor”

Afyonkarahisar Evciler İlçe Kadın Kültür Evleri’nde kurulan atölyede kadınlar tarafından günde yaklaşık 400 kilogram çikolata üretilmeye başlandı. İncila ismi ile zincir marketlerde yerini almaya başlayan çikolatanın şimdi de ihraç edilmesi için çalışmalara başlanırken, kadınlar ürettikleri çikolatayla sadece Türkiye’nin değil dünyanın da ağzını tatlandıracak.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek tarafından hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri projesi tüm hızıyla devam ederken, ilçelerde kurulan kültür evlerinde kadınlar bir çok alanda üretim yapıyor. İlçelerdeki Kadın Kültür Evleri arasında en dikkat çekici olanı ise Evciler ilçesinde kurulanı. Evciler Hükümet Konağı binası zemin katında yapılan atölyede kadınlar İncila markası ile doğal çikolata üretimine başladı. Günlük yaklaşık 400 kilogram üretilen çikolata yurt içi piyasada zincir marketler ile birlikte, sanal pazarda satılmaya başlandı. Kadınlar üretimi yaptıkları doğal çikolata ile aynı zamanda aile ekonomilerine de destek sağlıyor. Yaklaşık 10 kadının çalıştığı atölyede kadınlar profesyonel şekilde doğal çikolata üretiyorlar.



“Her bir ilçede başka bir ürün üretiyoruz”

Atölyeyi ziyaret eden ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Çiçek, 25 Kadın Kültür Evi içerisinde en dikkat çekici olanının Evciler ilçesin kurulan Kadın Kültür Evi olduğunu dile getirdi. Vali Çiçek, “Afyon evciler deyince aklımıza Evciler gelecek. Biz Evciler’in çikolata diyarı olarak anılması için elimizden ne gelirse yapmaya kararlıyız. 25 tane Kadın Kültür Evimiz var, 17 tane Kadın Kültür Evi Kooperatifimiz var. Bunlarla birlikte her bir ilçede başka bir ürün üretirken kaymakamımız çikolata üretmek istediğini, bu konuda Evciler kadınlarının çok çalışkan ve çok bilgili olduğunu, burada bir kültür olduğunu iletmişti bize. Bizde kendisine gerekli desteği verdik” dedi.



“İlk etapta 5 tonluk bir anlaşma imzaladılar”

Üretilen çikolatanın Türkiye’nin bir çok bölgesine gönderilmeye başlandığını vurgulayan Vali Çiçek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Özellikle Evciler’in çalışkan kadınlarıyla birlikte, belediye başkanımızın ve buradaki il genel meclis üyelerimizin desteği ile muhteşem bir atölye, imalathane yaptılar. Arkasından ürünler üretmeye başladılar. Bugün Türkiye’nin her yerine Evciler çikolatası gönderiyorlar. Özellikle Tarım Kredi Kooperatifleri ile yaptıkları anlaşmalarla ilk etapta 5 tonluk bir anlaşma imzaladılar. Fakat devam gelecek bir anlaşma bu.”



“Aylık 5 tonluk ürün üretiyoruz”

Evciler Kaymakamı Enes Emircan Buyuran atölyede günlük 400 kilogram çikolata ürettiklerini dile getirdi. Emircan, “Burada marjinal bir fikir ürettik, çikolata üretmeye başladık. Bu konuda belediye başkanımızla, İl Genel Meclis üyelerimizle oturduk, fikir birliğine vardık. Dedik ki ‘biz burada bu çikolatayı üretebiliriz.’ Daha sonra hanımlarımız bu iş için gönüllü oldular. İlk etapta basit bir şekilde başladığımız çikolata üretimine, bir imalathane açtık. Her şeyimiz hazır. Günlük şuanda 400 kiloluk bir üretimimiz var. Bir çok ulusal markete satışlarımız devam etmekte. Tarım Kredi Kooperatifleriyle anlaşma yaptık. Şuanda aylık olarak 5 tonluk onlara bir üretimimiz var. 5 tonluk ürün üretiyoruz gönderiyoruz. Onun haricinde diğer ulusal marketlere de satışlarımız devam ediyor. Sanal Marketler noktasında tüm sanal marketlere satışlarımız devam etmekte” diye konuştu.

Öte yandan, atölyede üretilen çikolataların Türkiye’nin ardından ilerleyen günlerde yurt dışına da ihraç edileceği belirtildi.

