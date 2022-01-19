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Kar yağışı altında termal havuz keyfi Şelaleyi bile donduran soğuk havada termal havuzda yüzerek ısındılar Tatilciler, eksi derecede hava sıcaklığı olan Sandıklı'da 42 derecelik havuzda yüzmenin keyfini çıkardılar

İHA

Kar yağışı altında termal havuz keyfi Şelaleyi bile donduran soğuk havada termal havuzda yüzerek ısındılar Tatilciler, eksi derecede hava sıcaklığı olan Sandıklı'da 42 derecelik havuzda yüzmenin keyfini çıkardılar

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde aşırı soğuklar yüzünden kaplıca şelalesi buz tutarken, aynı bölgede tatilciler ise sıcaklığı 42 dereceyi bulan termal havuzlarda kar altında yüzmenin keyfini doyasıya çıkardı.
Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcaları’nda, hava sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesiyle dondurucu soğukta şifa şelalesi buz tutarken, termal otellerde konaklayan misafirler ise kar yağışının altında termal havuzlarda yüzdü. ‘Termal Şifa Şelalesi’nin bile donduğu soğuk havada özellikle Antalya bölgesinden karın keyfini çıkarmak için geldiklerini belirten misafirler, dondurucu soğukta bile kar altında termal havuzların çok keyif verici olduğunu ifade etti. Zaman zaman kartopu oynamak için havuzdan dışarıya çıkan kaplıca misafirleri, Sıcaklığı 35 ila 42 derece arasında değişen havuzlarda yüzerek muhteşem bir güzelliği yaşadıklarını anlattı.

“Misafirlerimiz durumdan gayet memnunlar”
Hüdai Termal Sağlık Turizmini Geliştirme ve Tanıtım Derneği (SANHÜSADER) Başkanı Ahmet Yılmaz Yavuz, “Uzun zamandır beklemiş olduğumuz kar yağışını termal ve şifa ile birleştirmiş olduk. Misafirlerimiz durumdan gayet memnunlar. Akdağ Tabiat Parkı’na 13 kilometre uzaklıkta Şehri şifa merkezi Sandıklı, Afyonkarahisar merkeze 60 kilometre, Frig Vadisi ve Ayazini’ne de 110 kilometre uzaklıkta 3 tane 5 yıldızlı oteli bulunan Hüdai Kaplıcaları bölgesindeyiz. Yaklaşık 3 bin yatak kapasitesi olan termal turizm bölgemizde kar yağışı ile birlikte inanılmaz bir talep yaşıyoruz. Cuma günü okulların da sömestre tatiline girmesiyle otellerimiz yüzde yüz doluluk oranına ulaşacak. Kar yağışını fırsata çeviren misafirlerimiz tatillerine biraz daha erken başlamış durumda. Dışarıda sıfırın altında 2 derece bir hava var ve misafirlerimiz 40 42 derece sıcaklıkta ve yüzme havuzlarımız 3032 derece sıcaklıktaki termal sularda vakit geçiriyorlar” dedi.

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