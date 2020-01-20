Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir iş yerinin çatısında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Köfteciler mevkiinde bulunan iş yerinin çatısında mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, korktuğu için inemeyen kediyi önce sakinleştirilmeye çalıştı.

Kedi itfaiye eri tarafından bulunduğu yerden alınarak indirildi. Su ve mama verilen kedi daha sonra sokağa salındı.Vatandaşlar çatıda mahsur kalan kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine personellerine teşekkür etti.