Ağaoğlu: Trabzonspor yaşamımda Nizametin Algan 1 numaralı isimdi

Yaşlılık nedeniyle uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Trabzonspor Kulübü´nün Kurucu Başkanı, eski Asbaşkanı ve en uzun süre görev yapan yöneticilerinden Nizamettin Algan dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Algan için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde camianın önemli isimlerinin katılımıyla merasim düzenlendi. Kulüp tarihinin mihenk taşı isimlerinden Algan için Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Camii´nde öğle namazı vakti cenaze namazı kılındı. Algan´ın cenazesine Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, ve yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanı Ali Sürmen, eski Başkan Ahmet Ağaoğlu ile dönemin eski Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ve eski yönetici Şemsettin Hancı, eski Başkan Ahmet Celal Ataman, eski Başkan Faruk Nafiz Özak, eski Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, kent protokolü ve camianın önde gelen isimleri katıldı. Cenaze namazı öncesinde Algan ailesi taziyeleri kabul etti. Sağlık sorunları nedeniyle Algan´ın cenazesine katılmayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan çelenk gönderdi.

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AĞAOĞLU: BENİM İÇİN ÇOK FARKLI YERİ VARDI

Kurucu Başkan Algan´ın ölümü karşısında üzüntüsünü dile getiren Trabzonspor eski Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor´la yaşayan bir ağabeyimizdi. Sürekli gündemin içerisindeydi. 5 yıllık başkanlık sürecimde haftada 2-3 kez birbirimizi arardık. Gelişmelerden haberdar olmak ister, sıkıntılı süreçlerde hepimize yol gösterirdi. Benim Trabzonspor yaşamım ve kariyerimde Nizamettin Algan´ın çok farklı bir yeri var. Trabzonspor kariyerimde en tepedeki 1 numaralı insan Nizamettin Algan´dı. Sürekli istişare halindeydik, engin bir bilgiye sahipti ve olayları Trabzonspor özelinde değerlendirebilme yeteneğine sahip nadir insanlardan birisiydi. Büyük bir değerimizi kaybettik. Sene başında da Ahmet Suat Özyazıcı hocamızı ve Özkan Sümer´i kaybettik. Ön taraf boşalmaya başladı, sıra bize geldi" dedi.

`TRABZONSPOR AYAKLARININ ÜZERİNDE DURUYORSA BU İSİMLER SAYESİNDE´

Kulübün 20 kurucu üyesinden hayatta olan tek başkan kaldığını söyleyen Ağaoğlu, "Hayatta tek kurucu üyemiz Salih Erdem kaldı. Allah ona sağlıklı, uzun yaşam nasip etsin. Bu isimler çok değerli insanlar. Yeni jenerasyon, 10-15 yaş grubundaki taraftarlarımız bu isimlerin özelliklerini bilmezler ama Trabzonspor bugün ayaklarının üzerinde durabiliyorsa ve Trabzonspor bu ülkede futbol adına bir marka olduysa bu insanların gösterdikleri emek, çaba, yıllarca bu kulübün içinde ve arkasında durarak bu noktaya geldi. Değerlerimizin isimlerini ve yaptıklarını hiçbir zaman unutmayalım. Trabzonspor için yaptıklarını her zaman hatırlarsak rotamızdan da çıkmamış oluruz" diye konuştu.