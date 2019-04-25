Mehmet Demirkaya'nın haberine göre Carlton Oteli’nin 1986 yılında yıkılmasından sonra işadamı Halis Toprak’a satılan, Toprak’tan da borçları nedeniyle daha sonra TMSF’ye geçen Yeniköy’deki Sait Halim Paşa Yalısı’nın bitişiğindeki arazi yeniden gündemde. Araziyi, TMSF’nin sattığı şirketten satın alan Ağaoğlu grubu, araziye otel yapmak için imar planı değişikliği teklifi hazırlamıştı.

İKİ KEZ GÖRÜŞÜLDÜ SONUÇ ÇIKMADI



Ağaoğlu’nun hazırladığı imar planı değişikliği teklifleri 2016 ve 2017 yıllarında İBB Meclis gündemine gelmiş ancak istenen imar planı değişikliği Meclis onayından geçmemişti. 22 Kasım 2017 tarihinde İBB Meclisi, istenen imar planı teklifini ikinci kez görüşmüş, yeniden değerlendirilmesi için dosyayı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne göndermişti.

12.7 METRE YÜKSEKLİĞİNDE OTEL

Boğaziçi İmar Müdürlüğü de söz konusu dosyayı 28 Mayıs 2018 tarihinde, değerlendirilmesi için İstanbul 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na göndermişti. Komisyon dosyayı değerlendirmek için, 29 Nisan 2019 tarihli toplantı gündemine aldı. Ağaoğlu grubuna bağlı Ağatur Turizm Yatırımları A.Ş.’nin mülkiyetinde olan araziye, 12.7 metre yüksekliğinde otel inşaatı yapılmak isteniyor.