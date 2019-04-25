- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Mehmet Demirkaya'nın haberine göre Carlton Oteli’nin 1986 yılında yıkılmasından sonra işadamı Halis Toprak’a satılan, Toprak’tan da borçları nedeniyle daha sonra TMSF’ye geçen Yeniköy’deki Sait Halim Paşa Yalısı’nın bitişiğindeki arazi yeniden gündemde. Araziyi, TMSF’nin sattığı şirketten satın alan Ağaoğlu grubu, araziye otel yapmak için imar planı değişikliği teklifi hazırlamıştı.
İKİ KEZ GÖRÜŞÜLDÜ SONUÇ ÇIKMADI
Ağaoğlu’nun hazırladığı imar planı değişikliği teklifleri 2016 ve 2017 yıllarında İBB Meclis gündemine gelmiş ancak istenen imar planı değişikliği Meclis onayından geçmemişti. 22 Kasım 2017 tarihinde İBB Meclisi, istenen imar planı teklifini ikinci kez görüşmüş, yeniden değerlendirilmesi için dosyayı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne göndermişti.
12.7 METRE YÜKSEKLİĞİNDE OTEL
Boğaziçi İmar Müdürlüğü de söz konusu dosyayı 28 Mayıs 2018 tarihinde, değerlendirilmesi için İstanbul 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na göndermişti. Komisyon dosyayı değerlendirmek için, 29 Nisan 2019 tarihli toplantı gündemine aldı. Ağaoğlu grubuna bağlı Ağatur Turizm Yatırımları A.Ş.’nin mülkiyetinde olan araziye, 12.7 metre yüksekliğinde otel inşaatı yapılmak isteniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.