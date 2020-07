Agatha Christie kimdir, nereli, mesleği nedir, Agatha Christie'nin eğitim ve öğretim durumu nedir, Agatha Christie kariyer hayatında nasıl yol aldı, Agatha Christie evli miydi, çocuğu var mı, Agatha Christie’nin ailesi kim, ne zaman vefat etti, Agatha Christie’nin kitapları hangileridir, Agatha Christie’nin filmleri hangileridir, Agatha Christie’nin TV şovları var mı, Agatha Christie’nin bilinmeyen yönleri nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarını buradan öğrenebilirsiniz.

Doğum Tarihi: 15.09.1890

Nereli: Birleşik Krallık, Togay

Ölüm Tarihi: 12.01.1976 (86 yaşında vefat etti)

Boyu Kaç: Bilinmiyor

Kilosu: Bilinmiyor

Burcu: Başak

Mesleği: Yazar, Tiyatro Yazarı

Agatha Christie Biyografisi

Aile Hayatı:

Agatha Christie, 15 Eylül 1890 tarihinde, Torquay, Devon‘da doğmuştur. Tam adı AgathaMaryClarissaMillerChristieMollowan’dır. MaryClarissaMiller ve MaryWestmacott takma adını da kullanmıştır. Babası FrederickAlvahMiller ve annesi de ClarissaMiller’dır. Christie'nin anne ve babası kızlarına isim vermekte hiç acele etmemişler, vaftiz töreninden sadece birkaç dakika önce "Agatha" isminde karar kılmışlardır. Kız kardeşi Margaret Frary Miller ve erkek kardeşi Louis Montant Miller’dır.

Eğitimi:

Agatha Christie, evde eğitim görmüştür. Çok küçük yaşta annesi tarafından yazmak için cesaretlendirilen Christie, on altı yaşındayken, Paris‘e, şan ve piyano dersleri alacağı bir okula gönderilmiştir.

Özel Hayatı:

Agatha Christie, 1914 yılında, bir Flying Royal Corps çalışanı olan ArchibaldChristie ile evlenmiştir. Bu evliliğinden 1919 yılında kızları Rosalind, dünyaya gelmiştir.

Archiebald Christie’nin, NancyNeele adında, daha genç bir kadına aşık olduğunu açıklaması üzerine, 1926 yılında Agatha Christie ile boşanmıştır. Bu üzüntüsünün üzerine aynı sene içerisinde bir acı daha yaşayan AgathaChristie, annesini de kaybetmiştir.

1928 yılında sonuçlanan boşanma sürecinin iki yıl sonrasında, Agatha Christie, 1927 senesinde, Ortadoğu’ya yaptığı ziyaretler sırasında tanıştığı, Arkeolog MaxMallowan’a, Suriye ve Irak’taki kazı alanlarına yaptığı yolculuklarda eşlik etmiştir. Daha sonra Max Mallowan ile evlenen Agatha Christie, bir çok yer gezip, görmüştür.

Kariyeri:

Agatha Christie’nin ilk dedektif romanı, The Mysterious Affair at Styles (Styles’daki Esrarengiz Olay)'dır. Daha sonra kırkı aşkın romanda karşımıza çıkacak olan ünlü Belçikalı dedektif karakteri, HerculePoirot’u ilk kez kullandığı kitabıydı. Kitap, çeşitli yayın evinlerinden geri çevrilmiştir. Daha sonra 1920 yılında BodleyHeidi Yayınevi tarafından kabul edilmiştir.

En çok çalıştığı ve yoğun olduğu dönemi 1920’lerin sonu olan AgathaChiristie’nin, 1930’larda, farklı esrarengiz olayları konu alan dört, DedektifHerculePoirot’un hikayelerini yazdığı on dört, MissMarple ve MüfettişBattle’ın hikayelerini yazdığı dört kitabı basılmıştır. Agatha Christie, yine aynı yıllarda HarleyQuin ve Mr. MarkerPyne hikayelerinin anlatıldığı, iki tane kitap yazmıştır. Daha sonra da iki tane sahne oyunu yazmıştır.

Christie'nin, diğer kitabında yazdığı ünlü dedektifi, görevinde amatör olan dedektif MissJaneMarple, tipik bir İngiliz karakteri olarak kaleme alınmıştır. Poirot karakteri, mantığını, akılcı methodlarını ve “küçük gri hücreler”ini kullanarak esrarengiz olayları çözüme ulaştırmak için görevini yerine getiren bir dedektiftir.

Marple karakteri, kadınlık içgüdülerine ve empati kurma yeteneğine güvenen bir dedektif olarak görevini yerine getirmiştir. Marple’ın adı, içlerinde ilk olarak AgathaChristie’nin 1930 senesinde yazdığı, Murder At The Vicarage (Ölüm Çığlığı) ve son olarak da, 1977 yılında yazdığı, Sleeping Murder (Uyuyan Ölüm)’ın bulunduğu, on yedi eserde geçmektedir. Poirot ve MissMarple karakterlerinin ikisi de sinema ve televizyona uyarlanmıştır.

1978 yılında MichaelApted’in yönetmenliğini yaptığı ve Agatha Christie’yi, Vanessa Redgrave’in canlandırdığı, Christie’nin gerçek hayat öyküsünü konu alan Agatha filmi, çekilmiştir. Film,1926 yılında Christie’nin boşanmasından sonra bir süreliğine ortadan kaybolup, Harrowgate Oteli’nde, Mrs. Neele adı altında yaşamasını konu almaktadır.

Agatha Christie’nin, 1936 yılında MaryWestmacott takma adı altında yazdığı, ilk altı psikolojik romantizm romanı basılmıştır.

1937 yılında ise HowardCarter’la tanıştığı, Luxor ziyaretinden sonra, 1973 yılına kadar basılmayan, ”Akhanaton” adlı sahne oyununu yazmıştır. Bu oyun 1979 yılında New York Londra’da, “Akhanaton” ve “Nefertiti” adıyla sahnelenmiştir.

Agatha Christie, ikinci dünya savaşı sırasında, Londra’da Univesity College Hospital dispanserinde görev yapmıştır. Savaş sonrasında, roman çalışmalarına devam etmesinin yanı sıra, sahnede ve sinemada da başarı kazanmıştır.

1954 yılında ”Witness for the Prosecution (Beklenmeyen Şahit)” oyunu, New York Drama Critics Circle tarafından, sezonun en iyi yabancı sahne oyunu seçilmiştir.

Agatha Christie, 1967 yılında, İngiliz Araştırma Klübü’nün başkanı olmuştur.

1971 yılında ise AgathaChristie, İngiltere’nin en yüksek onur ünvanı olan “Britanya İmparatorluğu Kadın Komutanı” nişanını almıştır.

Agatha Christie, 12 Ocak 1976’da, İngiltere Wallingford'da vefat etmiştir.

Kitapları bir çok dile çevrilen, yüzü aşkın eserin sahibi olan Agatha Christie, tüm zamanların en çok satan İngiliz roman yazarıdır.

Agatha Christie’nin Bazı Sözleri:

Gurur, insanın duygularını saklamasına yarar. Onları hissetmesine engel olmaz.

Çok azımız gözüktüğümüz gibiyiz.

İnsan nezle oluncaya kadar burnundan nefes almasının ne kadar harikulade bir şey olduğunu fark edemiyor.

Bazen insanın kendi kendine hikâyeler uydurması hoş oluyor. Bilhassa pek çok kişi görmüyorsa

İnsanların göründükleri gibi olduklarını sanmamalısınız.

Zeki olup da aptal görünmek kadar iyi bir şey yoktur.

Keşke hayatta her şey siyah ya da beyaz kadar keskin ve açık olarak belirlenebilse.

Eserleri: