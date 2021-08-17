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Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'na sosyal medyadan tehdide soruşturma

Sosyal medya sitelerinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek ile ilgili paylaşılan tehdit içerikli mesajlarla ilgili resen soruşturma başlatıldı

Haberler: Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'na tehdide soruşturma
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'na tehdide soruşturma
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AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu, Hrant Dink cinayeti, MİT tırlarının durdurulması ve terör örgütü DHKP-C davalarına bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Akın Gürlek ile ilgili, Twitter'daki bazı tehdit içerikli paylaşımları incelemeye aldı.

Yapılan incelemede, "Cayan_burasi" isimli kullanıcı tarafından dün yapılan paylaşımda tehdit içerikli ifadelerin yanı sıra, bazı evlerin duvarlarında Gürlek hakkında tehdit dolu mesajların yazılı olduğu fotoğrafların yer aldığı görüldü.

Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talimatı üzerine, paylaşım ve olası failleriyle ilgili geniş çaplı araştırma yapılırken, paylaşımı yapan kişi veya kişilerin, silahlı terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı oldukları değerlendiriliyor.

Öte yandan hakkındaki tehdit içerikli mesajlarla ilgili Hakim Akın Gürlek'in de suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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