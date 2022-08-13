Ağız kokusuna iyi gelen doğal çözümler 0:00 / 0:00

Nanenin ağızdaki etkisi geçince koku tekrar başlar. Önemli olan soruna kökten bir çözüm bulmaktır. Bunun için de ağız kokusunun nedenini bilmek gerekmektedir. Eğer ağız kokusu herhangi bir rahatsızlıktan kaynaklanmıyorsa düzenli dişlerin fırçalanması ve diş ipinin kullanılmasıyla kısa sürede geçecektir. Ancak diş ve diş eti problemleri ve mide hastalıklarının da ağız kokusuna neden olabileceğini unutmamak gerekir. Örneğin dişte çürük varsa ya da diş etinde bir hastalık oluşmuşsa bu durum ağız kokusuna neden olur. Bunların dışında tüketilen besinlerin de kokulu olanları ağzın kokmasına yol açar. Soğan ve sarımsak gibi kokulu sebzelerin kokuları ağından uzun süre kaybolmamaktadır. Sigara ve alkol tüketimi de ağızda geçmeyen kalıcı kokuların oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden böyle alışkanlıkları olanların ağız kokusundan kurtulmak için daha fazla çaba harcaması gerekmektedir. Anlık çözümler sadece anınızı kurtarır ancak kalıcı olarak sorun ortadan kalkmaz. Bu yüzden sorunun kökleri bilinmeli ve ona göre çözüm yolu üretilmelidir. Bu içeriğimizde sizler için ağız kokusuna iyi gelen doğal çözümler: ağız kokusuna iyi gelen şeyleri bitkiler ve ürünler hakkında ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte ağız kokusuna iyi gelen doğal çözümler ilgili tüm merak edilenler…

Ağız Kokusuna Doğal Çözüm Yolları

Ağız kokusuna doğal çözüm yolları arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Dişlerinizi düzenli fırçalayın ve ardından mutlaka diş ipi kullanın,

Dönem dönem karbonat, limon ve tuzla gargara yapıp ağzınızın tamamen temizlendiğinden emin olun,

Kokulu besinlerin tüketimini azaltın ya da ardından nane ve karanfil gibi koku azaltıcı şeyleri tercih edin,

Sigara ve alkol kullandıktan sonra ağzınıza bir karanfil atın.

Ağız Kokusuna İyi Gelen Şeyler

Ağız kokusuna iyi gelen şeyler arasında karbonat, limon, nane ve karanfil başta gelir. Bunun yanında şekersiz sakız çiğnemek de oldukça faydalı bir çözümdür. Naneli ürünler tüketmek ağzın kokusunu azaltır. Düzenli olarak ağız spreyi kullanmak da ağzı temizleyeceği için kokunun azalmasını sağlayacaktır. Yanınızda naneli şeker ve sakız taşıyabilirsiniz.

Ağız Kokusuna İyi Gelen Bitkiler

Ağız kokusuna iyi gelen bitkiler arasında; limon, nane, karanfil, adaçayı ve tarçın bulunmaktadır. Ancak bunlar arasında nane ve karanfil başı çekmektedir. Kokulu şeyler tükettiğinizde ağzınıza bir karanfil attığınızda kokunun azaldığını fark edersiniz. Ya da naneli bir sakızı/şekeri de yanınızda taşıyarak bu duruma çözüm bulabilirsiniz. Bütün bunlara rağmen yine de kokulu ürün tüketimini azaltıp ağız bakımınızı düzenli yapmanız en etkili çözümdür.

Ağız Kokusuna İyi Gelen Ürünler

Ağız kokusuna iyi gelen ürünler çok sayıdadır. Çeşitli markalar ağız kokusuna çözüm üretmek için pek çok ürün çıkarmıştır. Bu ürünler çoğunlukla “ağız bakım suyu”, “ağız bakım spreyi” şeklindedir. Bunların amacı ağzın temiz kalmasını sağlayarak kokuyu yok etmektir. Hatta bazı markalar ağız kokusunu önlemeye yardımcı diş macunu bile üretmiştir. Bunlar arasında kendinize en uygun olanları seçip ağız kokusunu azaltabilirsiniz.

Ağız Kokusuna İyi Gelen Sakız

Ağız kokusuna iyi gelen sakız özel olarak üretilmektedir. Bu sakızlarda diş aralarındaki yemek artıklarını tamamen yok eden özel enzimler vardır. Ancak bu sakızlar arasında şekersiz olanları tercih etmeniz sağlınız için daha faydalıdır.