Ağız kokusu neden olur, nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Öncelikle ağız kokusu neden olur? Diye kendinize sorarak işin temel nedenine ulaşabilirsiniz. Ağız kokusu ciddi rahatsızlıkların da belirtisi olabileceği için vakit kaybetmeden gerçek nedeni bulmak gerekmektedir. Bir şey yenmesi ya da içilmesinden kaynaklı olan ağız kokusu aslında temelde geçicidir. Kişi dişlerini fırçalar ve ağız temizliğini yaparsa bu kokular belli bir süreden sonra kendiliğinden geçer. Örneğin; alkol, sigara, soğan ve sarımsak gibi kokular uzun süre kalır ancak yine de belli bir süre sonra art arda bunlar tüketilmezse kaybolur. Ancak dişteki bir çürük ya da iç organlardaki bir sorun yüzünden oluşan ağız kokusu kendiliğinden kaybolmaz. Sorunun tamamen kaybolması için örneğin dişinizde bir çürük varsa ya da diş sağlığınızla ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorsanız vakit kaybetmeden doktorunuza başvurun. Diğer yandan mide sorunları da ağız kokusu oluşturabilir. Bu durumda da öncelikle bir doktorla görüşmek faydalı olacaktır. Bu içeriğimizde sizler için ağız kokusu neden olur, nasıl geçer? Ağız kokusuna ne iyi gelir? Konularını ayrıntılı bir şekilde ele aldık ve inceledik. İşte ağız kokusu hakkında tüm merak edilenler…

Ağız Kokusu Neden Olur?

Ağız kokusu çok fazla kişiyi rahatsız etmektedir. Peki ağız kokusu neden olur? Kokulu yiyecekleri, alkol ve tütün ürünleri tüketmek ağız kokusunun temel nedenleridir. Ancak diş problemleri ve midede ki rahatsızlık da ağız kokusuna neden olabilir.

Ağız Kokusu Nasıl Geçer?

Ağız kokusunda mustarip olan çok fazla kişi olduğundan ağız kokusu nasıl geçer diye merak edilmektedir. Eğer ağız kokusu diş çürüğü ve mide sorunlarından kaynaklanmıyorsa düzenli ağız temizliği yapıldığı taktirde kısa sürede ağız kokusu geçecektir. Dişlerin sabah akşam fırçalanması ve diş ipi kullanılması zaman içinde ağız kokusunun giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Ağız Kokusuna Ne İyi Gelir?

Ağız kokusuna ne iyi gelir sorusunun tek bir yanıtı yoktur. Bitkisel çözümlere başvurmanın yanında ağız kokusu için özel spreyler ve sakızları da tercih edebilirsiniz. Evinizde karbonat, limon, nane ve karanfille de ağız kokusundan kurtulmanız mümkündür. Diğer yandan özellikle akşamları yatmadan dişlerinizi fırçaladıktan sonra tekrar herhangi bir besin tüketmemek ve en azından bir süre gargara yapmak da ağız kokusu için faydalı olacaktır. Fakat eğer ağız kokusu vücuttaki bir hastalıktan kaynaklanıyorsa bu hastalık iyileşmediği sürece ağız kokusu da geçmeyecektir.

Ağız Kokusu Nasıl Giderilir?

Ağız kokusu rahatsız edici bir problemdir. Bu yüzden herkes ağız kokusu nasıl giderilir diye merak eder. Öncelikle düzenli ağız temizliği yapmaya başlayın. Sabah akşam dişlerinizi düzenli fırçalayın. Doğal gargaralar ya da medikal gargaralardan da destek alabilirsiniz. Karbonatla ve limonla gargara yapabilirsiniz. Diğer yandan dişinizde çürük ya da diş eti hastalığı varsa da ağız kokusu olacağından bu sorunlarında acilen giderilmesi gerekmektedir.

Ağız Kokusu Kesin Çözüm Yolları

Ağız kokusu kesin çözüm yollarının başında düzenli ağız temizliği ve gargara gelmektedir. Diğer yandan naneli ürünler tüketmek, ağız spreyi kullanmak ve şekersiz sakız çiğnemek de ağız kokusu için faydalı olacaktır.