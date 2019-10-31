Ağlayan kek tarifi, nasıl yapılır?

Ağlayan Kek her dönem popülerliğini sürdürmeyi başaran bir kek tarifidir. Pratik bir kek tarifi olmayı başarmış hem kek görünümü hem pasta görünümüyle gönüllere taht kurmuş bir tatlı türüdür. Küçük büyük herkesin afiyetle yiyeceği garanti bir tariftir.
Ağlayan kek malzemeler;
Keki için:
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 2 yemek kaşığı süt
- 1,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay bardağı kakao
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Keki ıslatmak için: 2 su bardağı süt
Üzeri için:
- 1 paket krem şanti
- 1 kâse kırılmış fındık
- 1 paket çikolata sosu
Ağlayan kek yapılışı;
- Şekerle yumurtalar iyicene çırpılır.
- Köpük köpük olan karışımın içerisine diğer malzemeler eklenerek karıştırmaya devam edilir.
- Kara boyutlardaki bir borcam içerisine kek hamuru konur.
- 170 derecelik fırında yağlanmış kek kalıbınızda pişirin.
- Sıcağının çıkması için kürdanla delin.
- 2 su bardağı sütü kekinizin üzerinde gezdirin.
- Hazırladığınız krem şantiyi soğumuş kekin üzerine ekleyin.
- Daha akışkan bir hamur elde etmek isterseniz 2 paket krem şanti kullanabilirsiniz.
- Son olarak soğutulmuş çikolata sosu üzerine eklenir.
- Birkaç saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapılır.
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