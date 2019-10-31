Ağlayan kek tarifi, nasıl yapılır?

Ağlayan Kek her dönem popülerliğini sürdürmeyi başaran bir kek tarifidir. Pratik bir kek tarifi olmayı başarmış hem kek görünümü hem pasta görünümüyle gönüllere taht kurmuş bir tatlı türüdür. Küçük büyük herkesin afiyetle yiyeceği garanti bir tariftir.

Ağlayan kek malzemeler;

Keki için:

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı kakao

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Keki ıslatmak için: 2 su bardağı süt

Üzeri için:

1 paket krem şanti

1 kâse kırılmış fındık

1 paket çikolata sosu

Ağlayan kek yapılışı;