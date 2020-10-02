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Ağlayan kek tarifi, nasıl yapılır?

Çay ve kahve saatlerinize eşlik edecek olan ağlayan kek, yapılışı itibariyle de çok kolay ve lezzetli bir tariftir. Çocuk yetişkin herkesin severek tükettiği bir tatlıdır. Peki ağlayan kek nasıl yapılır? Tarifi nedir? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Ağlayan kek tarifi, nasıl yapılır?

Ağlayan kek tarifi bir kek çeşididir. Çay ve kahve saatlerinize eşlik edecek olan ağlayan kek, yapılışı itibariyle de çok kolay ve lezzetli bir tariftir. Hem de pasta görüntüsü ve akışkan çikolata sosu ile çocukların da çok sevdiği ağlayan kek yapımına geçelim isterseniz.

Ağlayan Kek İçin Gereken Malzemeler:

Keki İçin;

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı süt

1,5 su bardağı un

1 paket Kabartma tozu

1 çay bardağı kakao

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Keki Islatmak İçin;

2 su bardağı süt

Üzeri İçin;

1 paket krem şanti

1 kase kırılmış fındık (isteğe bağlı)

1 paket çikolata sosu

Ağlayan Kek Yapılışı:

İlk olarak yumurta ve şeker çırpma kabında iyice çırpılır.

Ardından sıvıyağ, süt, kakao ve un ilave edilerek, kek hamuru hazırlanır.

Yağlanmış kek kalıbına karışım dökülür.

Önceden ısıtılmış, 175 derece fırında pişirilir.

İlk sıcağı çıkan kek, kürdan ile birkaç yerinden delinir.

Üzeri ise 2 su bardağı süt ile ıslatılır.

Kek tamamen soğuduktan sonra, üzerine daha önceden hazırlamış olduğunuz krem şanti sürülür.

Son olarak bol çikolata sosu üzerine eşit şekilde dökülür.

Çikolata sosunun da mutlaka soğumuş olması gereklidir.

Birkaç saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapılır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Yumurtalar kek yapmaya başlamadan önce, 30 dakika oda sıcaklığında kalmalıdır.

Kek hamurunuz çok koyu kıvamda oldu ise biraz süt ekleyebilirsiniz.

Keki pişirmek için fırınınızı önceden ısıtın.

Çikolata sosu kendinizde yapacağınız gibi hazır olanlardan da satın alabilirsiniz.

Kekinizi fırınınızın orta rafında pişirin.

Kekiniz piştikten süt ile ıslatmandan önce, kürdanla delikler açılır.

Krem şanti ve çikolata sosunun, pişen kek hamurunun üzerine soğuk olarak dökülmesi gerekir.

Servis edilmeden 1 gece buzdolabında bekletilirse, daha lezzetli olur.

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