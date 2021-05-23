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Ağrı'da arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Ağrı'da 2 arkadaş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada kalbinden bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti

Ağrı'da arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Ağrı'da arkadaş kavgası kanlı bitti
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DHA

Olay, bugün öğle saatlerinde Ağrı Yazıcı Baraj yolunda meydana geldi. Muhammed Savaş (26) ile Muhammed Öztürk (26),baraj yolunda tartıştı. Bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

İddiaya göre Muhammed Savaş, cebinden çıkardığı bıçakla Muhammed Öztürk´ü bıçakladı.

Muhammed Öztürk, kalbinden aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. DHA'nın haberine göre; bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Muhammed Öztürk´ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Morgu´na götürüldü.

Bıçaklı saldırgan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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