LGS sonrası serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgilere göre, 14 yaşındaki Mustafa Özer, girdiği LGS sonrası serinlemek için Yukarı Göçmez köyü mevkisinde Patnos Barajı'na girdi. Özer'in bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, botla barajda arama yaptı. AA'nın haberine göre; bölgeye daha sonra gelen Van İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri, Özer'in cansız bedenini barajdan çıkardı.

Özer'in cenazesi, ambulansa konularak otopsi için Patnos Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.