Ağrı'da trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı

Adem Bayazıtlı yönetimindeki 63 KE 786 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 BHM 948 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kırık Köprü mevkisinde çarpıştı.Kazada yaralanan sürücü Bayazıtlı 112 Acil Sağık ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kısa süreliğine trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrardan açıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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