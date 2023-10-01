Ağrı'da kamyon ile otomobil çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı AĞRI'nınHamurilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada Osman Yıldız (47) ile Taliha Yıldız (43) hayatını kaybetti, Yusuf Çınar (8) ile Ahsen Yıldız (21) yaralandı.

AĞRI'nınHamurilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada Osman Yıldız (47) ile Taliha Yıldız (43) hayatını kaybetti, Yusuf Çınar (8) ile Ahsen Yıldız (21) yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ağrı-Van kara yolu Hamur ilçesi rampasında meydana geldi. Osman Yıldız idaresindeki 07 AHJ 129 plakalı otomobil ile Mesut Güldan idaresindeki 47 AAP 816 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Taliha Yıldız ile Yusuf Çınar Yıldız ve Ahsen Yıldız yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Taliha Yıldız, hastanede kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.