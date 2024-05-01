Erbakan: Başkanlarımız milletin derdine derman olmak üzere hizmetler gerçekleştirecek

YENİDEN Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, “İnşallah belediye başkanlarımız seçim sürecinde de sürekli ifade ettiğimiz gibi ahlaklı belediyecilik anlayışıyla milletimizin derdine derman olmak üzere hizmetlerini gerçekleştirecekler. Adaletle, ahlakla muamele yapacaklar, icraat yapacaklar” dedi.

Bugün uçakla Ağrı'ya gelen YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hamur ilçesine geçti. Erbakan, 31 Mart’taki seçimlerde partisinden belediye başkanlığını kazanan İsmet Aslan'ı makamında ziyaret ederek tebrik etti. Burada açıklama yapan Fatih Erbakan, belediyeleri kazanan başkanların, ahlaklı belediyecilik anlayışıyla milletin derdine derman olmak üzere hizmetler gerçekleştireceğini söyledi. Partisinin belediye başkanlarına hayırlı hizmetler ve başarı dileklerinde bulunan Erbakan şunları söyledi:

"Yeniden Refah Partisi Genel Merkez heyeti olarak burada kazanmış olduğumuz belediye başkanlarımıza hayırlı olsun ve tebrik ziyaretini gerçekleştiriyoruz, Tabii ki belediyeyi kazandığımız ilçelerde ve beldelerde milletimize de teşekkür ediyoruz. İnşallah başkanlarımız seçim sürecinde de sürekli ifade ettiğimiz gibi ahlaklı belediyecilik anlayışıyla milletimizin derdine derman olmak üzere hizmetlerini gerçekleştirecekler. Adaletle, ahlakla muamele yapacaklar, icraat yapacaklar. Belediyeleri rüşvetten, yolsuzluktan suistimalden arındıracak aynı zamanda denk bütçeyi gerçekleştirerek israfı önleyecekler. İnşallah belediyeleri rüşvetten ve yolsuzluktan arındıracağımız gibi borç ve faizden de arındırmış olacaklar. Partimizin 55 senelik bir mazisi var. 89 ve 94'te milli görüş belediyeciliğinin milletimize yapmış olduğu hizmetler ortadadır. Bu bakımdan büyük bir mirasa, büyük bir geçmişe ve tecrübeye sahibiz. Belediye başkanlarımıza her türlü desteği vereceğiz ve imkan bulmalar noktasında da yardımcı olacağız. Belediye başkanlarımızın milletimize faydalı olması, başarılı olması için her türlü gayreti göstereceğiz. Bu dileklerle bu temennilerle burada ziyaretlerimizi yapıyoruz ve bir kez daha Ağrı'da Hamur ilçe Belediye Başkanımıza, Hamur halkına en hayırlı hizmetleri yapmasını, Hamur'u milli görüş belediyeciliğiyle ahlaklı belediyecilikle buluşturmasını temenni ediyoruz. Hamur'u 5 sene içerisinde çok daha iyi bir yere milli görüş ruhuyla ahlaklı belediyecilik ruhuyla taşıyacağımıza söz veriyoruz. Çünkü milli görüşün özü halka hizmet hakka hizmet anlayışına dayanır. İnsanların en hayırlısı insanlığa faydası dokunandır anlayışına dayanır. Bu bakımdan milletimize hizmeti bir ibadet olarak görüyoruz ve bu makamları da bir ticaret makamı olarak değil bir ibadet makamı olarak görüyoruz."