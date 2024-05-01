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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ağrı ziyaretinde konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah başkanlarımız, seçim sürecinde de sürekli ifade ettiğimiz gibi ahlaklı belediyecilik anlayışıyla milletimizin derdine derman olmak üzere hizmetlerini gerçekleştirecekler." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 15:32 Güncelleme: 01.05.2024 - 15:32
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ağrı ziyaretinde konuştu:
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah başkanlarımız, seçim sürecinde de sürekli ifade ettiğimiz gibi ahlaklı belediyecilik anlayışıyla milletimizin derdine derman olmak üzere hizmetlerini gerçekleştirecekler." dedi.

        Erbakan, partisinden Ağrı'nın Hamur Belediye Başkanı seçilen İsmet Aslan'ı ziyaret edip çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıktan sonra gazetecilere, Yeniden Refah Partisi genel merkez heyeti olarak kazanmış oldukları belediye başkanlarına tebrik, millete de teşekkür ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Hamur Belediyesinin yanı sıra Eleşkirt ilçesine bağlı Yücekapı ve Yayladüzü beldelerini de ziyaret edeceklerini aktaran Erbakan, şöyle konuştu:

        "İnşallah başkanlarımız, seçim sürecinde de sürekli ifade ettiğimiz gibi ahlaklı belediyecilik anlayışıyla milletimizin derdine derman olmak üzere hizmetlerini gerçekleştirecekler. Adaletle, ahlakla muamele yapacaklar, icraat yapacaklar. İnşallah belediyelerimizi hem rüşvetten, yolsuzluktan, suiistimalden arındıracak hem de aynı zamanda denk bütçeyi gerçekleştirerek, israfı önleyerek lükse, şatafata son vererek belediyelerimizi rüşvetten ve yolsuzluktan arındıracağımız gibi borç ve faizden de arındırmış olacaklar."

        Programa, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcıları Suat Kılıç ve Mehmet Kaderli ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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