Ağrı'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Ağrı’da günlerdir etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu kentte bugün öğleden sonra Eleşkirt ilçelerinin yüksek rakımlı köylerine ceviz büyüklüğüne dolu yağdı. Dolu yağışı sırasında Eleşkirt ilçesine bağlı Toprakkale (Kelê) köyünde seyir halinde olan bir kişi, yadadığı olumsuzluk nedeniyle aracını durdurmak zorunda kaldı. Aracından inen vatandaş, eline topladığı ceviz büyüklüğündeki dolunun fotoğrafını çekip paylaştı.

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