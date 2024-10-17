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        Ağrı'da kar, yağmur ve dolu etkili oldu

        AĞRI'nın Taşlıçay ilçesine kar, Eleşkirt ilçesine dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:27 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:30
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        Ağrı'da kar, yağmur ve dolu etkili oldu
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        AĞRI'nın Taşlıçay ilçesine kar, Eleşkirt ilçesine dolu etkili oldu. Diyadin ilçesinde ise sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

        Ağrı’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, Taşlıçay ilçesinin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle Ağrı-Taşlıçay kara yolunda zaman zaman aksamalar yaşandı. Eleşkirt ilçesi ve merkez köylerinde ise dolu etkili oldu.

        Diyadin ilçesinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu, sanayi sitesinde hayat durma noktasına geldi. Araçların ilerlemeyeceği seviyelere kadar biriken su nedeniyle sanayi esnafı dükkanlarını kapattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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