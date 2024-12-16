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        Ağrı Valisi kalp krizi geçirdi

        AĞRI Valisi Mustafa Koç, konutunda kalp krizi geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:15
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        Ağrı Valisi kalp krizi geçirdi
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        AĞRI Valisi Mustafa Koç, konutunda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Vali Koç'a anjiyo yapılarak stent takıldı.

        Vali Mustafa Koç, dün gece konutunda rahatsızlanınca, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Vali Koç, hemen kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesine alındı. Yapılan anjiyo ile Vali Koç’un tıkalı olan tek damarına stent takıldı.

        Vali Mustafa Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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