Ağrı Valisi kalp krizi geçirdi

Vali Mustafa Koç, dün gece konutunda rahatsızlanınca, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Vali Koç, hemen kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesine alındı. Yapılan anjiyo ile Vali Koç’un tıkalı olan tek damarına stent takıldı.

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