Ağrı ve Erzincan'da eğitime 'kar' engeli

AĞRI ve Erzincan'da yoğun kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Ağrı ve Erzincan Valiliği, bölgede devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 gün idari izinli sayılacak.