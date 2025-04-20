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        Karlar eridi, 2 bin 241 rakımdaki Balık Gölü baharla birlikte canlandı

        AĞRI'nın Taşlıçay ilçesindeki 2 bin 241 rakımı ile Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü, karların erimesiyle birlikte canlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 09:31 Güncelleme: 20.04.2025 - 09:35
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        Karlar eridi, 2 bin 241 rakımdaki Balık Gölü baharla birlikte canlandı
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        AĞRI'nın Taşlıçay ilçesindeki 2 bin 241 rakımı ile Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü, karların erimesiyle birlikte canlandı. Çözülen buzlarla gölün mavi suyu ortaya çıktı.

        Taşlıçay ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ve 30 kilometrekare alana yayılan Balık Gölü'nde baharın gelişiyle birlikte yüzeyindeki buzlar çözüldü, çevresindeki karlar da eridi. Kışın yüzeyinde festivallerin düzenlendiği volkanik göl, ilk baharla birlikte beyaz örtüsünden sıyrılarak maviye döndü. Doğal güzelliği ve manzarasıyla doğa tutkunlarının ilgisini çeken göl, baharla birlikte misafirlerini ağırlamaya da hazırlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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