Ağrı'da depremzedelere yönelik yardım kampanyasına bir destek de öğrencilerinden

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, depremzedeler yönelik başlatılan yardım kampanyasına öğrenciler de evlerinden getirdikleri gıda malzemesiyle destek oldu.

Kentte Valilik koordinasyonunda, "asrın felaketi"nden etkilenen iller için başlatılan yardım seferberliği sürüyor.

Eleşkirt İmam Hatip Lisesi öncülüğünde ilçedeki okullarda öğrenim gören öğrenciler, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen depremzedelere yönelik dayanışma kampanyası başlattı.

Öğrenciler bu kapsamda evlerinden getirdikleri sıvı yağ, kuru bakliyat, çay, kek, çikolata, şeker ve salça gibi çok sayıda gıda ürününü tasnif edip kolilere yerleştirdi.

Toplanan yardımlar depremden etkilenen illere gönderilecek.

Öğrencilerden Muhammed Said Arslan, AA muhabirine, bir nebze de olsa depremzedelerin yaralarını sarmaya katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirterek "İlçemizde bulunan diğer okullardaki öğrencilerle beraber evlerimizden kuru gıda getirdik. Elimizden gelen buydu, bunu da yaptık. İnşallah yaralarını bir nebze de olsa sarmış oluruz." dedi.

Fatma Yıldırım da gıdaları kolilere yerleştirdikten sonra bölgeye göndereceklerini anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.