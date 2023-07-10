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        Ağrı'da sağanak sonucu oluşan sel ulaşımı aksattı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 16:19
        Ağrı'da sağanak sonucu oluşan sel ulaşımı aksattı

        AĞRI (AA) - Ağrı'da sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle kapanan İran kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinde etkili olan sağanağın sele dönüşmesi üzerine Ağrı-İran kara yolunun Karapazar köyü mevkisi ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye, AFAD, jandarma ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.

        Araç kuyruğunun oluştuğu kara yolu, iş makineleriyle yoldaki taş ve çamur birikintilerinin temizlenmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

        Kentte etkili olan yağış aralıklarla devam ediyor.

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