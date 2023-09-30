Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Yaylada sürüleri için 6 ay geçiren çobanlar dönüş hazırlığına başladı

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'daki Sinek Yaylası'nda yılın yarısında binlerce hayvanını otlatarak ailelerinin geçimini sağlayan çobanlar, memleketlerine dönüş hazırlığına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 11:04 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaylada sürüleri için 6 ay geçiren çobanlar dönüş hazırlığına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'daki Sinek Yaylası'nda yılın yarısında binlerce hayvanını otlatarak ailelerinin geçimini sağlayan çobanlar, memleketlerine dönüş hazırlığına başladı.

        Taşlıçay ilçesinin kuzeyinde geniş bir alana yayılan 2 bin 400 rakımlı Sinek Yaylası, zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla yaz aylarında Iğdır başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda göçer aileye ev sahipliği yapıyor.

        Belirli bir ücret karşılığında yaylada mesailerini sürdüren çobanlar, havaların soğumaya başlamasıyla evlerine dönen göçerlerin hayvanlarını otlatmaya devam ediyor.

        Zorlu coğrafya şartlarında çadırlar ve taşlardan yaptıkları barakalarda yaşamlarını sürdüren çobanlar, yabani hayvan saldırılarına karşı sürülerini koruyor.

        Çobanlar, havaların soğumaya başladığı bugünlerde, aylardır her türlü bakımını yaptıkları hayvanlarla dönüş yolculuğuna geçmek için hazırlıklarını tamamladı.

        Hayvanları otlatan çobanlardan 60 yaşındaki Ali Artan, AA muhabirine, ömrünün çobanlıkla geçtiğini, sağlığı el verdikçe de mesleğini sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

        - "Yayladaki aileler gitti, sadece çobanlar kaldı"

        Yaklaşık 40 yıldır yaylalara gidip geldiklerini dile getiren Artan, "İlkbaharda Iğdır'dan buraya geliyoruz ve sonbaharda da tekrar dönüşe geçiyoruz. Bu sene mayıs ayında geldik. Bu yıl otun durumu çok iyiydi. Allah bereket versin. Geceleri havalar soğuk oluyor. Kurtlar da var. Yayladaki aileler gitti, sadece çobanlar kaldı. Hazırlıklarımızı tamamladık. Allah nasip ederse biz de birkaç güne gideceğiz." dedi.

        Çobanlardan Sano Artan ise yılın yarısını dağlarda hayvanların peşinde geçirdiklerini, çobanlığın zor bir meslek olduğunu anlattı.

        Hayvanları yayladan Iğdır'a götüreceklerini ifade eden Artan, "Burada hayvan otlatmaya devam ediyoruz, bazen balık tutuyoruz. Ekim ayı içerisinde gideceğiz inşallah. Havalar da giderek soğuyor. Hayvanlarımızla dinlene dinlene Iğdır'a gidiyoruz ve bu yolculuk günlerce sürebiliyor. Kışı Iğdır'da geçirip yaz aylarında tekrar buraya geliyoruz. Hayatımız böyle devam ediyor." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        O sitenin elektriği kesildi! Hasta ve yaşlılar zorda
        O sitenin elektriği kesildi! Hasta ve yaşlılar zorda
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!

        Benzer Haberler

        Ağrı'da 6'ncı kez düzenlenen 'Geven Balı Festivali' başladı
        Ağrı'da 6'ncı kez düzenlenen 'Geven Balı Festivali' başladı
        Ağrı'nın tescilli "geven balı" festivalle tanıtılıyor
        Ağrı'nın tescilli "geven balı" festivalle tanıtılıyor
        Ağrı'da çalınan 4 büyükbaş hayvanı bulan jandarma bir şüpheliyi gözaltına a...
        Ağrı'da çalınan 4 büyükbaş hayvanı bulan jandarma bir şüpheliyi gözaltına a...
        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Ağrı'da konuştu:
        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Ağrı'da konuştu:
        Ağrı'da 76,6 ton sahte temizlik ürünü ele geçirildi
        Ağrı'da 76,6 ton sahte temizlik ürünü ele geçirildi
        Ağrı'da bir tırın dorsesinde 80 düzensiz göçmen yakalandı
        Ağrı'da bir tırın dorsesinde 80 düzensiz göçmen yakalandı