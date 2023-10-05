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        Ağrı'da çiftçilere 397 ton buğday ve 228 ton arpa tohumu dağıtıldı

        Ağrı'da atıl durumda olan 25 bin dekar alanın tarıma kazandırılması için üreticilere yüzde 50 hibeyle arpa ve buğday tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:04 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:46
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        Ağrı'da çiftçilere 397 ton buğday ve 228 ton arpa tohumu dağıtıldı
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        Ağrı'da atıl durumda olan 25 bin dekar alanın tarıma kazandırılması için üreticilere yüzde 50 hibeyle arpa ve buğday tohumu dağıtıldı.

        Kentte tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca finanse edilen ve Ağrı Valiliğince desteklenen "Atıl Alanlarda Buğday ve Arpa Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" hayata geçirildi.

        Proje kapsamında Tarım Park'ta düzenlenen programda, 1250 üreticiye yüzde 50 hibeli 397 ton buğday ve 228 ton arpa tohumu desteğinde bulunuldu.

        Programa, Vali Mustafa Koç, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve çiftçiler katıldı.

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