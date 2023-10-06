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        Ağrı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

        Ağrı'da şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:51
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        Ağrı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı
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        Ağrı'da şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.Y. yönetimindeki 04 AAH 813 plakalı traktör, il merkezinde çevre yolunun "hayvan pazarı" mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Traktörün altında kalan ve ağır yaralanan sürücü A.Y. ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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