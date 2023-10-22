Şeker pancarı hasadının başladığı Ağrı'da tarım araçları denetleniyor Ağrı'da jandarma trafik ekipleri, şeker pancarı hasadının ardından tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi için trafik güvenliği eğitimleri ve denetimlere devam ediyor.

Ağrı'da jandarma trafik ekipleri, şeker pancarı hasadının ardından tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi için trafik güvenliği eğitimleri ve denetimlere devam ediyor.

Köylerde vatandaşlarla bir araya gelen jandarma ekipleri, geceleri tarım araçlarıyla karayoluna çıkmamaları, römorklarının arkasında zorunlu olan reflektör bulundurmaları, traktörlerinde tepe lambası ve flaşörlü lamba bulundurmaları, römork üzerinde İşçi taşımamaları konusunda çiftçilere uyarıcı seminer veriyor.

Ekipler, traktörler ve diğer tarım araçlarına yönelik denetimlerini arttırarak kural ihlalinde bulunan araç ve sürücülere gerekli idari yaptırımı uyguluyor.

Şeker pancarı yükleyerek gece karayoluna çıkan traktör ve sürücülerine yönelik denetim ile kontroller hasat mevsimi süresince devam edecek.