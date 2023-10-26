Ağrı'da jandarma ekipleri köy çocuklarını yaş pasta ve hediyelerle sevindirdi
Ağrı'da, jandarma ekipleri Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hamur ilçesinde ziyaret ettikleri köy çocuklarına yaş pasta ikram edip çeşitli hediyeler verdi.
Ağrı'da, jandarma ekipleri Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hamur ilçesinde ziyaret ettikleri köy çocuklarına yaş pasta ikram edip çeşitli hediyeler verdi.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hamur ilçesine bağlı Seslidoğan köyü İlköğretim Okulunda eğitim gören öğrenciler için etkinlik düzenledi.
Okuldaki etkinlikte öğrenciler şiir okuyup jandarma ekipleriyle vakit geçirdi.
Jandarma ekipleri, oyuncak, kıyafet, kırtasiye malzemeleri, Türk bayrakları ve balon hediye ettikleri çocukların yüzlerini boyayarak onlarla oyun oynadı.
Çocuklara, üzerinde "yaşasın Cumhuriyet" yazılı yaş pasta ikram eden ekipler, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öğrenciler ve köylüler, etkinlikten dolayı ekiplere teşekkür etti.
Programa, Hamur İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tufan Gündüz de katıldı.