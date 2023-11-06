Ağrı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Agit B. idaresindeki 34 BU 2104 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi mevkisinde, Menaf O'nun kullandığı 34 MKG 15 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan Menaf O'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Agit B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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