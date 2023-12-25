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        GÜNCELLEME 3 - Ağrı'da yol açma çalışması yapan iş makinesi uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışmasına katılan iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 14:02 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:02
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        GÜNCELLEME 3 - Ağrı'da yol açma çalışması yapan iş makinesi uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü
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        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışmasına katılan iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü.

        İlçeye bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında vatandaşlar, koyunlarının kaybolması üzerine yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresinin iş makineleri köye yönlendirildi.

        Kar ve tipi nedeniyle kapanan mezra yolunda ekipler ilerleyemedi.

        Bu sırada yol açma çalışması yapan Necati Şen'in kullandığı ve içinde 3 vatandaşın bulunduğu İl Özel İdaresine ait kepçe uçuruma yuvarlandı.

        Bölgeye sevk edilen UMKE, jandarma ile arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.

        İş makinesine ulaşan ekipler, ağır yaralanan iş makinesi operatörü Şen'i, sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak, düzlük alanda bekleyen paletli ambulansa taşıdı.

        Ağır yaralanan ve Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırılan Şen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Gece olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına ise sabah devam edildi.

        Ekiplerce yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, Raif Aydın, Yasin Taşdemir ve güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Mustafa Taşdemir'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

        Öte yandan Taşlıçay Kaymakamı Emirhan İlkhan, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci de olay yerinde arama kurtarma çalışmalarını koordine etti.

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