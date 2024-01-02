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        İshak Paşa Sarayı 2023'te 213 bin ziyaretçi ağırladı

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Osmanlı yadigarı tarihi İshak Paşa Sarayı, 2023'te 213 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:02 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:02
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        İshak Paşa Sarayı 2023'te 213 bin ziyaretçi ağırladı
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Osmanlı yadigarı tarihi İshak Paşa Sarayı, 2023'te 213 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı.

        İlçenin güneyinde doğu ve güney tarafı sarp dağlarla çevrili olan alandaki tepede yer alan İshak Paşa Sarayı, aradan yüz yıllar geçmesine rağmen görkemli yapısıyla ayakta duruyor.

        Tarihi saray, çevresinde bulunan İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi ile yılın her dönemi ziyaretçi çekiyor.

        Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan İshak Paşa Sarayı'nın yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları yer alıyor.

        Mimari yapısında Osmanlı, Selçuklu ile Barok ve Rokoko mimarilerinden izler taşıyan saray, duvarlarındaki süslemeleriyle ziyaretçileri geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

        Özellikle dini bayramlar, ara tatil, 15 tatil ve yaz tatili dönemlerinde daha çok ziyaretçi yoğunluğunun oluştuğu saray, yılın her mevsimi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından turist çekiyor.

        - Batı illerinden gelen ziyaretçi sayısı artıyor

        Kışın çevresini kaplayan karla ayrı bir güzelliğe bürünen tarihi yapıya, son yıllarda ülkenin her bölgesinden tur acenteleri rağbet gösteriyor.

        İshak Paşa Sarayı, son yıllarda özellikle batı illerinden gelen ziyaretçi sayısının artmasıyla bölge ekonomisine de katkı sunuyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İshak Paşa Sarayı, 2023 yılında 213 bin ziyaretçi ağırladı.

        İstanbul'dan gelen tur rehberi Nur Duymaz, AA muhabirine, sürekli olarak bölgeye gezi düzenlediklerini söyledi.

        Ziyaretçilerin bölgenin coğrafyasını çok beğendiğini ve her seferinde memnun ayrıldıklarını ifade eden Duymaz, "Genelde misafirlerimiz İstanbul ve Ankara'dan uçakla bölgeye geliyorlar. İshak Paşa Sarayı'nı görmeyi çok seviyorlar. Burası kartpostal gibi bir yer, biz buraya gelmeyi çok seviyoruz. Yeni yeni yoğunluğumuz başladı. Kış sezonunun başlaması ve karların buraya düşmesiyle daha çok geleceğiz inşallah." diye konuştu.

        İstanbul'dan gelen Abdullah Mert ise Doğu Anadolu Bölgesi'nin çok güzel olduğunu ve daha önce gelmediği için pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

        - "Gerçekten müstesna bir yer. "

        İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı ve bölgede gördüklerinden çok etkilendiğini anlatan Mert, şöyle konuştu:

        "Eşime 'kendimizden utanıyoruz' dedim. Türkiye'yi tanımadan Avrupa'ya gitmek ne acı. Tarihimizin bu güzelliklerini görmek gerçekten çok mutlu etti. Buradaki (saraydaki) gücü görmek, doğudaki bu kültürü tanımak bizi mutlu etti. Ama bir taraftan da kendimizden utanıyoruz. Tarihimizi bilmemekten, bunları dibine kadar hissetmemekten. İshak Paşa Sarayı gerçekten müstesna bir yer. Buradaki yaşam, buranın oluşumu, bizim atalarımız ne kadar güzel şeyler yapmışlar. Biz bunları niye bilmemişiz, çocuklarımıza niye öğretmemişiz. Gerçekten büyük eksiklik."

        Hollanda'dan gelen Volkan Özer de bölge coğrafyası, Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı mimarisinin çok etkileyici olduğunu ifade etti.

        İstanbul'dan gelen Sevgi Gökpınar ise ilk kez Doğu Anadolu'ya geldiklerini ve birçok yeri gezdikleri için mutlu olduklarını anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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