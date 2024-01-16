Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da donan nehirden geçerken kırılan buz tabakasında sıkışan köpek kurtarıldı

        Ağrı'da buzla kaplı Murat Nehri'nde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:37 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da donan nehirden geçerken kırılan buz tabakasında sıkışan köpek kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'da buzla kaplı Murat Nehri'nde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

        Bir köpeğin, soğuk havanın etkisiyle donan nehirden geçerken kırılan buz tabakasında sıkıştığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı.

        Halat yardımıyla buzun üzerine inen görevliler, köpeği kurtardı.

        Hayvan, belediyenin veteriner ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı!
        Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı!
        "Sınırda huzur hattı kurulmalı"
        "Sınırda huzur hattı kurulmalı"
        İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu: "Ben ölmedim mi?"
        İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu: "Ben ölmedim mi?"
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucu böyle imha edildi!
        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucu böyle imha edildi!
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        Kapalı ortamlara dikkat! Solunum yolu hastalıkları artıyor
        Kapalı ortamlara dikkat! Solunum yolu hastalıkları artıyor
        Beşiktaş'ın Sanches endişesi!
        Beşiktaş'ın Sanches endişesi!
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        "Maçı taraftar kazandırdı"
        "Maçı taraftar kazandırdı"
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        Patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü
        Patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü
        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var

        Benzer Haberler

        Milletvekili aracıyla Ankara'dan Ağrı'ya gelen "PKK/KCK bağlantılı" sanıkla...
        Milletvekili aracıyla Ankara'dan Ağrı'ya gelen "PKK/KCK bağlantılı" sanıkla...
        Ağrı'daki okullarda Filistin için kermes düzenleniyor
        Ağrı'daki okullarda Filistin için kermes düzenleniyor
        Ağrı'da yolu kardan kapanan mezradaki hasta 4 kardeşe paletli ambulansla ul...
        Ağrı'da yolu kardan kapanan mezradaki hasta 4 kardeşe paletli ambulansla ul...
        Rahatsızlanan 4 kardeş, karlı yolun açılması ile hastaneye götürüldü
        Rahatsızlanan 4 kardeş, karlı yolun açılması ile hastaneye götürüldü
        Ağrı'da vatandaşların bilgisi olmadan adlarına kredi çeken 3 kişi tutukland...
        Ağrı'da vatandaşların bilgisi olmadan adlarına kredi çeken 3 kişi tutukland...
        Ağrı'da trafik jandarması 2023'te 89 bin 482 kişiye eğitim verdi
        Ağrı'da trafik jandarması 2023'te 89 bin 482 kişiye eğitim verdi