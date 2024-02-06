Ağrı'da etkili olan tipi nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı

Ağrı'da etkili olan tipi, bazı kara yollarında aksamaya neden oldu.

Kentte dün başlayan ve bugün de etkisini sürdüren tipi, Ağrı-İran, Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yollarında ulaşımı aksattı.

Görüş mesafesinin düştüğü kara yollarında Karayolları 123. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Polis ve jandarma ekipleri yollarda devriye görevi yürüterek sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Kentin Taşlıçay ile Diyadin ilçeleri arasında yoldan çıkarak kara saplanan bir ambulansın kurtarılması için çalışma başlatıldı.