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        Ağrı'da etkili olan tipi nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı

        Ağrı'da etkili olan tipi, bazı kara yollarında aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 23:22 Güncelleme: 06.02.2024 - 23:22
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        Ağrı'da etkili olan tipi nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı
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        Ağrı'da etkili olan tipi, bazı kara yollarında aksamaya neden oldu.

        Kentte dün başlayan ve bugün de etkisini sürdüren tipi, Ağrı-İran, Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yollarında ulaşımı aksattı.

        Görüş mesafesinin düştüğü kara yollarında Karayolları 123. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

        Polis ve jandarma ekipleri yollarda devriye görevi yürüterek sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

        Kentin Taşlıçay ile Diyadin ilçeleri arasında yoldan çıkarak kara saplanan bir ambulansın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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