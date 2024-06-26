Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürüğüne atanan Ahmet Çelebi görevine başladı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Ahmet Çelebi, görevine başladı.

Kurum çalışanlarıyla tanıştıktan sonra ilçe gençlik ve spor il müdürleriyle bir araya gelen Çelebi, Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Ahmet Çelebi, AA muhabirine, Ağrı'da sporu yaygınlaştırmak ve daha başarılı sporcular yetiştirmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Kentin sporuna ve Ağrı halkına hizmet edecek olmanın mutluluğu ve onurunu yaşadığını dile getiren Çelebi, "Ağrı'da, bugüne kadar gençlik ve spor alanında önemli çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Gençlere en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Ağrı sporunu geliştirmek, Ağrı gençliğine faydalı olmak ve Ağrı halkına hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Tek amacımız Ağrı’ ya hizmet etmektir." diye konuştu.