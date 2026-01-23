Habertürk
Habertürk
        Ağrı ve Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor

        Ağrı ve Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor

        Ağrı ve Kars'ta etkili olan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 18:38 Güncelleme: 23.01.2026 - 18:38
        Ağrı ve Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor
        Ağrı ve Kars'ta etkili olan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Ağrı'da gün boyu aralıklarla etkili olan kar, akşama doğru etkisini artırdı.

        İl merkezi, Patnos ve Taşlıçay ilçeleri yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar ve tipi, Hamur-Tutak ve Taşlıçay-Diyadin ilçeleri arasındaki kara yolunda aksamalara neden oldu.

        Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        - Kars

        Kars’ta akşam saatlerinde kar, yoğunluğunu artırdı.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kars Kalesi, kar yağışıyla güzel görüntü oluşturdu.

        Kars-Ardahan kara yolunda yoğun yağış nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

        Kars’a gezmeye gelen Aslıhan Avcı, trenle Kars’a geldiğini ifade ederek, "Kars'ı merak ediyorduk, tarihi ve doğasıyla çok güzel bir şehir." dedi.

