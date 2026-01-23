Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası Ağrı'da başladı

        Ağrı'da, Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası başladı.

        Giriş: 23.01.2026 - 18:57 Güncelleme: 23.01.2026 - 18:57
        Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası Ağrı'da başladı
        Ağrı'da, Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası başladı.

        Türkiye Muaythai Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Merkez Spor Salonun'da düzenlenen şampiyonada 14 ilden 170 sporcu mücadele edecek.

        Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, burada yaptığı konuşmada, organizasyonda şampiyon olan sporcuların Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağını belirtti.

        Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ise amaçlarının sporu tabana yaymak ve gençlere en iyi imkanları sunmak olduğunu söyledi.

        Sporcuları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Çelebi, "Sevgili genç sporcular, unutmayın ki, bu müsabakaların sonucu ne olursa olsun, buraya gelme cesareti gösteren, ter döken ve emek veren her biriniz bizim gözümüzde birer şampiyonsunuz. Fair-play ruhundan ayrılmadan, rakiplerinize saygı duyarak mücadele edeceğinizden şüphem yok." diye konuştu.

        Kıyasıya mücadelenin yaşandığı organizasyon pazar günü ödül töreniyle tamamlanacak.

