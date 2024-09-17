Ağrı'da kamyon lastiklerine gizlenmiş 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında Doğubayazıt ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta arama yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.