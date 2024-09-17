Ağrı'da kamyon lastiklerine gizlenmiş 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir araçta kamyon lastiklerine gizlenmiş 117 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir araçta kamyon lastiklerine gizlenmiş 117 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında Doğubayazıt ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta arama yaptı.
Aracın bagajındaki 2 kamyon lastiğinin içerisine bidonlarla gizlenmiş 177 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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