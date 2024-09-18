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        Ağrı'daki dağlarda yetişen kuşburnu kış için toplanıyor

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki vatandaşlar, dağlarda kendiliğinden yetişen ve "doğal vitamin deposu" olarak bilinen kuşburnunu, sofralarına ulaştırmak için zahmetli bir mesaiyle hasat ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 10:48 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:48
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        Ağrı'daki dağlarda yetişen kuşburnu kış için toplanıyor
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        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki vatandaşlar, dağlarda kendiliğinden yetişen ve "doğal vitamin deposu" olarak bilinen kuşburnunu, sofralarına ulaştırmak için zahmetli bir mesaiyle hasat ediyor.

        İlçenin kuzeyinde engebeli arazide bulunan Yukarı Toklu ile Aşağı Toklu köylerinin dağlık bölgelerinde kendiliğinden yetişen kuşburnu, olgunlaşmaya başladı.

        Güneş altında dağlarda gezen vatandaşlar, çalılar arasına girerek dalından tane tane kopardıkları kuşburnunu poşet ve çuvallara dolduruyor.

        Zahmetli hasat sonrası toplanan kuşburnundan, hem reçel ve marmelat hazırlanıyor hem de şifalı olduğu bilinen kuşburnu çayı yapılıyor.

        - "Dağ taş her tarafta kuşburnu var"

        Köyde oturan 74 yaşındaki Ahmet Barakçin, AA muhabirine, her sene kuşburnu başta olmak üzere doğadan çok sayıda bitki türünü topladıklarını söyledi.

        Doğanın bitki türleri açısından çok zengin olduğunu belirten Barakçin, "Kuşburnu bahardan bahara çiçek açar. Yabani bir meyvedir. Sonbahara doğru kızarır ve biz de toplamaya geliriz. Reçelini yapıyoruz, çay niyetine kaynatıp içeriz. Dağlarda ve taşlık alanlarda yetişiyor. Alımca da kuşburnuyla aynı anda yetişiyor ve biz onun da reçelini yapıyoruz. Bugün geldik topladık, eve götürdüğümüzde kaynatacaklar, süzecekler ve reçel üretecekler. Dağ, taş her tarafta kuşburnu var." dedi.

        - "Geçen sene 100 kilo kuşburnu İstanbul'a götürdüm"

        İstanbul'da yaşayan ve yaz aylarında köye gelen Çelik Barakçin ise arazide hemen hemen her tür bitkinin olduğunu, bunların çoğunun kışın yemeklerde kullandığını ancak vatandaşların yeterince toplamadığını anlattı.

        Coğrafyanın dağlık ve çok güzel olduğunu dile getiren Barakçin, şöyle konuştu:

        "Biz 'Coğrafya kaderdir.' deriz. Bunu bize kader olarak yazan Allah'a hamdolsun. Eğer bilinçli bir aile ilkbaharda eriyen kardan sonra kışın kar yağana kadar bu coğrafyada gezip coğrafyanın insanlara sunduğu bitkileri toplasa, bir kış boyunca onlara yeter. Salamura, kuşburnu, evelek, mantar, sarma yaprağı gibi birçok bitki var. Ben geçen sene 100 kilo kuşburnu İstanbul'a götürdüm. Eşim onlarla marmelat üretti."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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