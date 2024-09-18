BBP Genel Başkan Yardımcısı Eren, Ağrı'da partililerle buluştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, "1 Ekim'den itibaren Mecliste DEM Parti hariç grubu bulunan bütün partilere idam için hazırladığımız kanun teklifini tekrar götüreceğiz ve inşallah Meclisimizde idamın gündeme gelmesini sağlayacağız." dedi.

Partisinin il başkanlığı binasında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Eren, partilerinin idam hakkındaki görüşlerini vatandaşlara anlatmak için kente geldiklerini söyledi.

Eren, parti olarak yaklaşık 10 yıl önce idamın istenilip istenmediğiyle ilgili 30 kentte oylama yaptıklarını, 3 milyon kişinin imzalı olarak oy kullandığını ve bunların yüzde 98'inin idam istediğini belirtti.

Eren, şunları kaydetti: "Biz idamı neden ve kimler için istiyoruz? İdamı istememizin sebebi Rabb'imiz de diyor 'kısasta hayır vardır.' Biz idamı 2 grup insan için istiyoruz. Birincisi teröre bulaşmış, bizzat ölüm emrini vermiş, polis, asker ve vatandaşımızı şehit etmiş teröristler için istiyoruz. İkincisi de 15-20 gündür kamuoyunun gündeminde Narin kızımız, bir de (Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan) 2 yaşındaki yavrumuz için istiyoruz. Buradaki amaç caydırıcılık. 3-5 yaşındaki çocuklarımızı öldürmüş insanlar için idam istiyoruz. Halkımızın yüzde 98'inin de bunu istediğine inanıyoruz."