Ağrı'da coğrafi işaretle tescillenen geven balının tanıtıldığı festival başladı

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı bölgelerinde arıcılar tarafından üretilen, coğrafi işaretle tescillenen geven balının tanıtımı amacıyla düzenlenen festival başladı.

Ağrı Valiliğinin koordinesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle 7'nci Geleneksel Ağrı Geven Balı Festivali, Millet Bahçesi'nde düzenleniyor.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Mustafa Koç, 2022 yılında coğrafi işaret tescili alan geven balının sadece bir ürün değil bu toprakların sunduğu doğal zenginliğin ve emeğin yansıması olduğunu söyledi.

Kentte 296'sı yerli ve 250'si gezginci olmak üzere yaklaşık 550 arıcının olduğunu belirten Koç, "Bu arıcılarımız, yaklaşık 70 bin kovanla gece gündüz demeden bal üretimi yapmaktadırlar. Yaklaşık 400 ton bal hasadı beklediğimiz bu sezon, arıcılığımızın ne kadar verimli ve güçlü olduğunu göstermektedir. Bu başarı, arıcılarımızın özverili çalışmaları ve üretime olan bağlılıkları sayesinde elde edilmiştir." dedi.

Koç, "Arılar Yaşasın, Hayat Yeşersin Projesi" kapsamında bu yıl arıcılara yaklaşık bir milyon liralık ekipman desteği sağladıklarını, bu destekle 100 arıcının daha kaliteli ve verimli üretim yapabilmelerini amaçladıklarını dile getirdi.