Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da coğrafi işaretle tescillenen geven balının tanıtıldığı festival başladı

        Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı bölgelerinde arıcılar tarafından üretilen, coğrafi işaretle tescillenen geven balının tanıtımı amacıyla düzenlenen festival başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 18:30 Güncelleme: 20.09.2024 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da coğrafi işaretle tescillenen geven balının tanıtıldığı festival başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı bölgelerinde arıcılar tarafından üretilen, coğrafi işaretle tescillenen geven balının tanıtımı amacıyla düzenlenen festival başladı.

        Ağrı Valiliğinin koordinesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle 7'nci Geleneksel Ağrı Geven Balı Festivali, Millet Bahçesi'nde düzenleniyor.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Mustafa Koç, 2022 yılında coğrafi işaret tescili alan geven balının sadece bir ürün değil bu toprakların sunduğu doğal zenginliğin ve emeğin yansıması olduğunu söyledi.

        Kentte 296'sı yerli ve 250'si gezginci olmak üzere yaklaşık 550 arıcının olduğunu belirten Koç, "Bu arıcılarımız, yaklaşık 70 bin kovanla gece gündüz demeden bal üretimi yapmaktadırlar. Yaklaşık 400 ton bal hasadı beklediğimiz bu sezon, arıcılığımızın ne kadar verimli ve güçlü olduğunu göstermektedir. Bu başarı, arıcılarımızın özverili çalışmaları ve üretime olan bağlılıkları sayesinde elde edilmiştir." dedi.

        Koç, "Arılar Yaşasın, Hayat Yeşersin Projesi" kapsamında bu yıl arıcılara yaklaşık bir milyon liralık ekipman desteği sağladıklarını, bu destekle 100 arıcının daha kaliteli ve verimli üretim yapabilmelerini amaçladıklarını dile getirdi.

        Arıcılara güneş enerjisi panelleri de verdiklerini anlatan Koç, "Modern teknolojilerle arıcılarımıza sağladığımız desteklerle, sürdürülebilir bir üretim için gerekli adımları atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz inşallah. Geven balımızın Türkiye ve dünya genelinde daha fazla tanınmasını ve hak ettiği değeri görmesini sağlamak amacıyla bu festivalimizi her yıl daha geniş bir kitleye ulaştırmak için çalışacağız." diye konuştu.

        - Türkiye'de 3 bini endemik 10 bin bitki türü bulunuyor

        Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram da Türkiye'de 3 bini endemik 10 bin bitki türünün olduğunu ve bunun arıcılığın gelişmesine büyük katkı sağladığını ifade etti.

        Dünyada Çin'den sonra Türkiye'nin arıcılıkta 2. sırada bulunduğunu, 9 milyonun üzerindeki kovanla yılda 115 bin ton bal üretildiğini dile getiren Bayram, Bakanlık olarak arıcılığın desteklenmesine çok ciddi katkılar sunduklarını söyledi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ile Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Kılıç'ın da konuşma yaptığı programda Vali Koç ve beraberindekiler, balların bulunduğu stantları gezdi.

        Yağmura rağmen tüm stantlara ziyarette bulunan Vali Koç, ikram edilen ballardan tattı, üreticilerle sohbet gerçekleştirdi.

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve kent protokolünün de yer aldığı festival, yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        Derbide gözler golcülerde olacak
        Derbide gözler golcülerde olacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Ağrı'da istinat duvarından düşen kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı
        Ağrı'da istinat duvarından düşen kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Eren, Ağrı'da partililerle buluştu:
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Eren, Ağrı'da partililerle buluştu:
        Ağrı'da 13 ton 700 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi
        Ağrı'da 13 ton 700 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi
        Ağrı'daki dağlarda yetişen kuşburnu kış için toplanıyor
        Ağrı'daki dağlarda yetişen kuşburnu kış için toplanıyor
        Ağrı'da kamyon lastiklerine gizlenmiş 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'da kamyon lastiklerine gizlenmiş 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Patnos'ta hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan ürünler sergilendi
        Patnos'ta hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan ürünler sergilendi