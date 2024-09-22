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        Ağrı'da kafası traktörün hidrolik sistemine sıkışan kişi hayatını kaybetti

        Ağrı'da tamir etmeye çalıştığı traktörün hidrolik sitemine kafası sıkışan kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 21:47 Güncelleme: 22.09.2024 - 21:47
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        Ağrı'da kafası traktörün hidrolik sistemine sıkışan kişi hayatını kaybetti
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        Ağrı'da tamir etmeye çalıştığı traktörün hidrolik sitemine kafası sıkışan kişi öldü.

        Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Mollaosman köyünde Rıfat Tekdemir'in (52) kafası, tamir etmeye çalıştığı traktörün hidrolik sistemine sıkıştı.

        İhbar üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Tekdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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