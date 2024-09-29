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        Ağrı'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Ağrı'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 14:47 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:54
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        Ağrı'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Ağrı'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Serhat Y. idaresindeki 33 TA 941 plakalı tır ile Ağrı istikametine giden Halit T'nin (49) kullandığı 65 HA 531 plakalı minibüs, Diyadin Kavşağı yakınında çarpıştı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile yolcular Semra S. (30) ve ağır yaralanan Nuran A. (50), ambulanslarla Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Nuran A, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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