ABDULLAH SÖYLEMEZ/MUHAMMET ALİ ATEŞ - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yaşayan Çelik Barakçin, merhum babasına ait müzelik eşyalarla dolu köy evinde, geçmişin izlerini yaşatıyor.

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yukarı Toklu köyünde dünyaya gelen ve çevre köylerde bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra İstanbul'a yerleşen 60 yaşındaki Barakçin, anne ve babasının vefatının ardından 4 yıl önce ebeveyninin mirasına sahip çıkmak için doğduğu topraklara döndü.

Büyüklerinden kalan eserleri gelecek kuşaklara taşımak isteyen Barakçin, ilk olarak atıl duruma gelen taş değirmeni ve evi onardı.

Babasından kalan çiftçilik malzemeleri ve çok sayıdaki eski ev eşyalarını özenle bir araya getirip bakımını yapan Barakçin, müzelik eşyalarla dolu köy evinde geçmişin izlerini yaşatıyor.

- Köy evini müzeye dönüştürmek istiyor

Hem evin içindeki odalarda hem de bahçede sergilediği antika eşyaları düzenli olarak temizleyen ve özenle muhafaza eden Barakçin, geçmişin izlerini gelecek kuşaklara aktarmak için babasının evini müzeye çevirmeyi hedefliyor.

Çelik Barakçin, AA muhabirine, babası ve büyüklerinden kalan antika eşyaların el yapımı olduğunu ve emek verilerek yapıldığını söyledi.