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        Müzelik eşyalarla dolu köy evinde geçmişin izlerini yaşatıyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ/MUHAMMET ALİ ATEŞ - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yaşayan Çelik Barakçin, merhum babasına ait müzelik eşyalarla dolu köy evinde, geçmişin izlerini yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:11 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:11
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        Müzelik eşyalarla dolu köy evinde geçmişin izlerini yaşatıyor
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ/MUHAMMET ALİ ATEŞ - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yaşayan Çelik Barakçin, merhum babasına ait müzelik eşyalarla dolu köy evinde, geçmişin izlerini yaşatıyor.

        İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yukarı Toklu köyünde dünyaya gelen ve çevre köylerde bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra İstanbul'a yerleşen 60 yaşındaki Barakçin, anne ve babasının vefatının ardından 4 yıl önce ebeveyninin mirasına sahip çıkmak için doğduğu topraklara döndü.

        Büyüklerinden kalan eserleri gelecek kuşaklara taşımak isteyen Barakçin, ilk olarak atıl duruma gelen taş değirmeni ve evi onardı.

        Babasından kalan çiftçilik malzemeleri ve çok sayıdaki eski ev eşyalarını özenle bir araya getirip bakımını yapan Barakçin, müzelik eşyalarla dolu köy evinde geçmişin izlerini yaşatıyor.

        - Köy evini müzeye dönüştürmek istiyor

        Hem evin içindeki odalarda hem de bahçede sergilediği antika eşyaları düzenli olarak temizleyen ve özenle muhafaza eden Barakçin, geçmişin izlerini gelecek kuşaklara aktarmak için babasının evini müzeye çevirmeyi hedefliyor.

        Çelik Barakçin, AA muhabirine, babası ve büyüklerinden kalan antika eşyaların el yapımı olduğunu ve emek verilerek yapıldığını söyledi.

        Babasının hayattayken birçok objeyi kendisinin yaptığını, bazılarını komşulardan satın aldığını ifade eden Barakçin, şunları anlattı:

        "Rahmetli anne ve babam o günün ihtiyaçlarına göre bu ürünleri yapmışlar. Ben de onların evladı olarak gücüm yettiği kadar anne ve babamın emeğine sahip çıkıyorum, eşyaları siliyorum, yerlerini düzeltiyorum ve korumaya da devam edeceğim. Ömrüm yettikçe koruyacağım çünkü bu ürünler kıymetlidir. Paran olabilir ama köylere gidip bu malzemeleri bulmak zordur. Büyüklerimiz emekleriyle bunları toplamışlar, korumuşlar. Ben de gücüm yettiğince onların bu emeklerine sahip çıkıyorum."

        - "Öğrencilerimiz gelip bu ürünlere bakarak geçmişe yolculuk yapabilir"

        Barakçin, köyde babasına ait 2 evin antika eşyalarla dolu olduğunu ancak bir kısmını dışarıya çıkarıp sergilediklerini anlattı.

        Köylerde yaşayanların büyüklerden kalan eşyaları atmamasını isteyen Barakçin, "Babama ait evdeki malzemeleri köy müzesine dönüştürmek istiyorum. Tabii ki bu ciddi bir ekonomik güç istiyor. Müze olduğunda şehirlerimizdeki insanlarımız ve öğrencilerimiz gelip bu ürünlere bakarak geçmişe yolculuk yapabilir." dedi.

        Babasından kalan suyla çalışan değirmeni de onardığını ve seneye vatandaşların hizmetine açacağını dile getiren Barakçin, "Eskiden köyden biri batı illerine göç edip gittiğinde babam da gidip onlara 'Eşyalarınızı çöpe atmayın, hesaplayın parası ne tutuyorsa bana satın.' derdi. Bu şekilde kendi eşyalarının arasına katarak ürünleri biriktiriyordu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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