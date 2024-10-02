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        Ağrı Ovası'nda yetiştirilen çerezlik ayçiçeğinin hasadı devam ediyor

        Çevresi yüksek dağlarla çevrili Ağrı Ovası'nın geniş tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeğinin hasadında sona yaklaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 09:38 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:38
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        Ağrı Ovası'nda yetiştirilen çerezlik ayçiçeğinin hasadı devam ediyor
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        Çevresi yüksek dağlarla çevrili Ağrı Ovası'nın geniş tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeğinin hasadında sona yaklaşıldı.

        Kentin verimli toprakları ve sulama imkanlarının gelişmesiyle geniş ovada çiftçilerce yaklaşık 34 bin dekarlık alanda ekilen çerezlik ayçiçeğinin hasadı devam ediyor.

        Vali Mustafa Koç, Şanlıurfa başta olmak üzere il merkezinden tarım işçilerinin çalıştığı tarlaları ziyaret ederek hasada katıldı.

        İşçilere yardım edip onlarla sohbet eden Vali Koç, orakla ayçiçeğini kesti, ardından bunları biçerdövere attı. Bir süre biçerdöver kullanan Koç, çekirdeklerin kurutulduğu alanı ziyaret etti.

        Vali Koç, gazetecilere, kentin tarım şehri olmasından her zaman gurur duyduklarını söyledi.

        Yaz ayları boyunca çilek ve buğday gibi tarım ürünlerinin hasadına katıldıklarını ifade eden Koç, şöyle konuştu:

        "Ağrı'mızın geniş tarım alanları ve ovaları var. Çiftçilerimizin ve bu sektörde çalışan emekçilerimizin alın terlerinin karşılığını alabilmeleri için hem ürün çeşitliliği hem de verim alması için değişik projeler yürütüyoruz. Ayçiçeği projemiz geçtiğimiz yıllardan itibaren devletimizin desteğiyle Ağrı'nın tarımdaki ekonomisinde önemli bir yere sahip. Çerezlik ve yağlık ayçiçeği üretimi geçen sene ve bu yıl yaklaşık 34 bin dekarlık alanda üretiliyor. Çerezlik ayçiçeğinde geçen sene 10 bin ton verim elde edildi, bu sene de aynı oranda verim elde edeceğimizi umuyoruz."

        Gençlik yıllarında Adana'nın bereketli Çukurova Ovası'nda pirinç ve buğday hasadında çalıştığını dile getiren Koç, şunları kaydetti:

        "Ayçiçeğinin ilimizin ekonomisine kattığı değer 220 milyon Türk lirası, bu yıl da 310 milyon lira değerinde ekonomik getiri bekliyoruz. Bizler de her zaman çiftçilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bugünkü hasada katılmak bir sembolik ama bunun manası, çiftçiler üretmeye devam etsinler, çalışmaya devam etsinler, hem ülkemiz hem de şehrimiz için biz her konuda onların yanında olacağız"

        Vali Koç'a, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve çiftçiler de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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